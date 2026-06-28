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В Ленинградской области при аварийной посадке самолета погиб человек

Один человек погиб при аварийной посадке сверхлегкого самолета в Ленобласти.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Один человек, по предварительным данным, погиб при аварийной посадке сверхлегкого самолета в Ленинградской области, сообщило региональное управление МЧС РФ.

Согласно сообщению на сайте ведомства, вечером в воскресенье поступило сообщение о падении сверхлегкого самолета на аэродроме поселка Сельцо Волосовского района.

«По предварительным сведениям, пилот совершил аварийную посадку. Погиб 1 человек», — говорится в сообщении.

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