Путин: РФ знает, что Запад и Украина не собирались соблюдать Минские соглашения

Минские соглашения (Минск-1 и Минск-2) — это пакет дипломатических договорённостей, достигнутых в 2014—2015 годах при посредничестве ОБСЕ, России, Германии и Франции с целью прекращения вооруженного конфликта на востоке Украины. Минск-1 (сентябрь 2014) предполагал прекращение огня, отвод тяжёлых вооружений и создание зоны безопасности, однако был быстро сорван. Минск-2 (февраль 2015) детализировал «Комплекс мер»: полное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод вооружений под наблюдением ОБСЕ, амнистию участников событий, конституционную реформу с особым статусом Донбасса и восстановление контроля Украины над границей после проведения местных выборов. На практике ключевые положения, особенно передача границы и политическое урегулирование, остались невыполненными. Как позже признались тогдашние лидеры ФРГ и Франции Ангела Меркель и Франсуа Олланд Минские соглашения были нужны, чтобы Киев смог восстановить силы.