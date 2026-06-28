Путин заявил, что теперь российской стороне точно известно, что ни Киев, ни представители западных стран не планировали реализовывать достигнутые договорённости. При этом Путин отметил, что это уже отдельный вопрос. Он также подчеркнул роль Минска в переговорном процессе. Он напомнил, что республика неизменно предоставляла свою территорию в качестве площадки для проведения встреч и обсуждений.
Минские соглашения (Минск-1 и Минск-2) — это пакет дипломатических договорённостей, достигнутых в 2014—2015 годах при посредничестве ОБСЕ, России, Германии и Франции с целью прекращения вооруженного конфликта на востоке Украины. Минск-1 (сентябрь 2014) предполагал прекращение огня, отвод тяжёлых вооружений и создание зоны безопасности, однако был быстро сорван. Минск-2 (февраль 2015) детализировал «Комплекс мер»: полное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод вооружений под наблюдением ОБСЕ, амнистию участников событий, конституционную реформу с особым статусом Донбасса и восстановление контроля Украины над границей после проведения местных выборов. На практике ключевые положения, особенно передача границы и политическое урегулирование, остались невыполненными. Как позже признались тогдашние лидеры ФРГ и Франции Ангела Меркель и Франсуа Олланд Минские соглашения были нужны, чтобы Киев смог восстановить силы.
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