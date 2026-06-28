Путин заявил о катастрофической нехватке живой силы у ВСУ

Путин сообщил, что украинская сторона выступила с инициативой ограничить зону боевых действий четырьмя регионами — Херсонской и Запорожской областями, а также ДНР и ЛНР. По его словам, такой шаг позволил бы ВСУ перебросить подкрепления с других участков на эти направления.