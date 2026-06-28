Путин заявил о катастрофической нехватке живой силы у ВСУ

Путин сообщил, что украинская сторона выступила с инициативой ограничить зону боевых действий четырьмя регионами — Херсонской и Запорожской областями, а также ДНР и ЛНР. По его словам, такой шаг позволил бы ВСУ перебросить подкрепления с других участков на эти направления.
«В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением, но спасать киевский режим в наши планы не входит», — подчеркнул Путин.
Ранее Владимир Путин сообщил о прорыве российскими подразделениями трёхрядной линии инженерных заграждений на добропольском направлении. Глава государства отметил, что войска преодолели укрепления, считавшиеся труднопреодолимыми, вошли в примыкающую к Доброполью Анновку и подошли к самому городу с северной стороны.
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