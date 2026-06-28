В Ростовской области объявили беспилотную опасность.
Информацию приводит приложение МЧС России.
Жителей субъекта попросили покинуть открытые участки улиц и по возможности зайти в помещение.
Также рекомендовано держаться вдали от окон.
Утром в Ростовской области объявлялся режим ракетной опасности.
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