Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области объявили беспилотную

В Ростовской области объявили беспилотную опасность.

В Ростовской области объявили беспилотную опасность.

Информацию приводит приложение МЧС России.

Жителей субъекта попросили покинуть открытые участки улиц и по возможности зайти в помещение.

Также рекомендовано держаться вдали от окон.

Утром в Ростовской области объявлялся режим ракетной опасности.

Читайте материал «ВС РФ уничтожают пункты управления БПЛА ВСУ в Константиновке, заявило Минобороны».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше