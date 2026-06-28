Путин: возможные переговоры по Украине могут пройти в Беларуси

«Знаю позицию Александра Григорьевича. Он готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами», — заявил Путин в интервью автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.
Президент России также заявил, что благодарен президенту Беларуси Александру Лукашенко за усилия по украинскому вопросу.
Мы ему благодарны за те усилия, которые предпринимает Александр Григорьевич (Лукашенко — Sputnik) на этом направлении, особенно это касается решения гуманитарных вопросов, в частности обмена военнопленных.