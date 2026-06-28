ВС РФ уничтожили боевую бронированную машину ВСУ в районе Краматорска

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем уничтожили боевую бронированную машину ВСУ иностранного производства в районе Краматорска в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем уничтожили боевую бронированную машину ВСУ иностранного производства в районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики. Техника была обнаружена разведывательными БПЛА мотострелкового соединения Южной группировки войск, а ее координаты оперативно переданы на пункт управления для нанесения удара. Расчет FPV-дронов точным попадание уничтожил данную машину», — сказали там.
Операторы беспилотников продолжают эффективно выполнять боевые задачи по поражению живой силы и техники противника. Работа дронов-камикадзе позволяет наносить точечные удары по укрепленным позициям и технике, минимизируя риски для собственных подразделений.