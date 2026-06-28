Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ уничтожили боевую бронированную машину ВСУ в районе Краматорска

Операторы беспилотников продолжают эффективно выполнять боевые задачи по поражению живой силы и техники противника.

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем уничтожили боевую бронированную машину ВСУ иностранного производства в районе Краматорска в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем уничтожили боевую бронированную машину ВСУ иностранного производства в районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики. Техника была обнаружена разведывательными БПЛА мотострелкового соединения Южной группировки войск, а ее координаты оперативно переданы на пункт управления для нанесения удара. Расчет FPV-дронов точным попадание уничтожил данную машину», — сказали там.

Операторы беспилотников продолжают эффективно выполнять боевые задачи по поражению живой силы и техники противника. Работа дронов-камикадзе позволяет наносить точечные удары по укрепленным позициям и технике, минимизируя риски для собственных подразделений.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше