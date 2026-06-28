ВС РФ уничтожили наземный роботизированный комплекс ВСУ у Кондратовки

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. ВС РФ уничтожили наземный роботизированный комплекс ВСУ в районе Кондратовки в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Минобороны России опубликовало кадры уничтожения наземного роботизированного комплекса ВСУ в районе населенного пункта Кондратовка. На кадрах объективного контроля — прямое попадание FPV-дрона и уничтожение дистанционно управляемого наземного робототехнического комплекса ВСУ. Объективный контроль уничтожения вражеской техники осуществлялся в режиме реального времени», — сказали там, предоставив соответствующие кадры.