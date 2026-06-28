Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ уничтожили наземный роботизированный комплекс ВСУ у Кондратовки

Объективный контроль ликвидации вражеской техники осуществлялся в режиме реального времени.

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. ВС РФ уничтожили наземный роботизированный комплекс ВСУ в районе Кондратовки в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Минобороны России опубликовало кадры уничтожения наземного роботизированного комплекса ВСУ в районе населенного пункта Кондратовка. На кадрах объективного контроля — прямое попадание FPV-дрона и уничтожение дистанционно управляемого наземного робототехнического комплекса ВСУ. Объективный контроль уничтожения вражеской техники осуществлялся в режиме реального времени», — сказали там, предоставив соответствующие кадры.