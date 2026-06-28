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Путин сообщил, что больше суток общался с Лукашенко в неформальной обстановке

Президент России Владимир Путин сообщил, что больше суток общался с лидером Белоруссии Александром Лукашенко в неформальной обстановке.

Президент России Владимир Путин сообщил, что больше суток общался с лидером Белоруссии Александром Лукашенко в неформальной обстановке.

В интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести» он отметил, что в переговорах также участвовал российский премьер Михаил Мишустин.

«Мы с ним общались сутки, даже чуть побольше. В неформальной обстановке. Не только вдвоем… Обсуждали, прежде всего, конечно, вопросы экономического характера, взаимодействия в разных областях», — сказал Путин.

Ранее Путин поблагодарил Лукашенко за помощь с обменом пленными с Украиной.

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