Путин сообщил, что больше суток общался с Лукашенко в неформальной обстановке

Президент России Владимир Путин сообщил, что больше суток общался с лидером Белоруссии Александром Лукашенко в неформальной обстановке.
В интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести» он отметил, что в переговорах также участвовал российский премьер Михаил Мишустин.
«Мы с ним общались сутки, даже чуть побольше. В неформальной обстановке. Не только вдвоем… Обсуждали, прежде всего, конечно, вопросы экономического характера, взаимодействия в разных областях», — сказал Путин.
Ранее Путин поблагодарил Лукашенко за помощь с обменом пленными с Украиной.
Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.Читать дальше