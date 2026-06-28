Турция осудила принятие Израилем резолюции о признании геноцида армян

СТАМБУЛ, 28 июня. /ТАСС/. МИД Турции осудил решение Израиля о признании геноцида армян, назвав его политически мотивированным, а также проявлением стремления скрыть геноцид в секторе Газа.
Ранее сообщалось, что израильский кабинет министров 28 июня одобрил резолюцию с признанием геноцидом событий начала XX века в Османской империи, приведших к массовой гибели армян.
«Израильское правительство, систематически преследующее палестинский народ на глазах у всего мира и представшее перед Международным уголовным судом [МУС] за геноцид жителей Газы, стремится скрыть собственные преступления, приняв политически мотивированное решение относительно событий 1915 года», — говорится в заявлении турецкого дипведомства.
В нем отмечается, что принятое властями Израиля и игнорирующее исторические факты решение «показывает бедственное положение [премьер-министра Биньямина] Нетаньяху и его сообщников, в отношении которых МУС выданы ордера на арест в связи с расследованием преступлений, совершенных против палестинцев». «Турция продолжит решительно работать над прекращением экспансионистской и дестабилизирующей политики Израиля в регионе и привлечением правительства Нетаньяху к ответственности перед законом за преступления, совершенные им против гражданского населения, особенно против народа Палестины», — указывается в заявлении.
Турция решительно отвергает обвинения в геноциде армян 1915 года, когда, по некоторым данным, погибли около 1,5 млн человек. Свыше 30 государств признали эти трагические события геноцидом.