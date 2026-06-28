Турция осудила принятие Израилем резолюции о признании геноцида армян

В нем отмечается, что принятое властями Израиля и игнорирующее исторические факты решение «показывает бедственное положение [премьер-министра Биньямина] Нетаньяху и его сообщников, в отношении которых МУС выданы ордера на арест в связи с расследованием преступлений, совершенных против палестинцев». «Турция продолжит решительно работать над прекращением экспансионистской и дестабилизирующей политики Израиля в регионе и привлечением правительства Нетаньяху к ответственности перед законом за преступления, совершенные им против гражданского населения, особенно против народа Палестины», — указывается в заявлении.