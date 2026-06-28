Путин: у Лукашенко нет паники из-за окриков Зеленского

«Конечно, это вызывает озабоченность, когда грубые какие-то окрики со стороны раздаются. Но это не вызывает какой-то паники со стороны президента Лукашенко, он подходит к этому очень спокойно, уравновешенно, взвешенно», — подчеркнул Путин в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.