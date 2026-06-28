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Путин: у Лукашенко нет паники из-за окриков Зеленского

Путин заявил, что грубые окрики со стороны Киева не вызывают паники со стороны президента Белоруссии.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин отметил, что громкие и резкие заявления в адрес Белоруссии не приводят к панике в руководстве страны, а глава республики Александр Лукашенко сохраняет спокойствие и осмотрительность в своих действиях.

«Конечно, это вызывает озабоченность, когда грубые какие-то окрики со стороны раздаются. Но это не вызывает какой-то паники со стороны президента Лукашенко, он подходит к этому очень спокойно, уравновешенно, взвешенно», — подчеркнул Путин в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

При этом он указал на то, что оценки заявлений Киева в адрес Минска должен делать сам Лукашенко.

«Эти оценки должен делать президент Белоруссии. Мы с ним так в деталях не останавливались на этой теме», — добавил глава государства.

Ранее Лукашенко сообщил о проведенной в Минске встрече с представителями Владимира Зеленского.

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