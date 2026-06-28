SZ: Германия и Польша не могут согласовать формат выплат жертвам нацизма

В качестве аргументов приводятся правовые сомнения, опасения по поводу аналогичных требований со стороны других стран и сложная ситуация с бюджетом. По данным SZ, около двух месяцев назад по этой теме состоялась беседа между главой МИД ФРГ Йоханном Вадефулем, руководителем Ведомства федерального канцлера Торстеном Фрайем, главой МВД Александером Добриндтом и министром финансов Ларсом Клингбайлем. При этом в материале указывается, что Добриндт и Фрай тогда еще раз четко дали понять, что вопрос репараций для ФРГ закрыт и поэтому возможен исключительно «гуманитарный жест». С этим правительство Польши под руководством премьер-министра Дональда Туска уже давно смирилось, отмечает издание.