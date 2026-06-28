SZ: Германия и Польша не могут согласовать формат выплат жертвам нацизма

БЕРЛИН, 28 июня. /ТАСС/. Переговоры внутри правительства Германии о выделении гуманитарных выплат выжившим польским жертвам нацизма фактически зашли в тупик. Об этом сообщила газета S? ddeutsche Zeitung (SZ) со ссылкой на источники в кабмине ФРГ.
Речь идет о примерно €300 млн. Пока Берлин затягивает решение из-за бюджетных споров и юридических сомнений, Варшава требует определенности, заявляя, что пожилые люди уходят из жизни и времени на компромиссы больше нет. По информации газеты, польская сторона представила правительству Германии весьма конкретный план. В самом кабмине ФРГ это предложение обсуждается между несколькими ведомствами, однако дискуссии, вероятно, до сих пор ни к чему не привели, утверждает SZ.
В качестве аргументов приводятся правовые сомнения, опасения по поводу аналогичных требований со стороны других стран и сложная ситуация с бюджетом. По данным SZ, около двух месяцев назад по этой теме состоялась беседа между главой МИД ФРГ Йоханном Вадефулем, руководителем Ведомства федерального канцлера Торстеном Фрайем, главой МВД Александером Добриндтом и министром финансов Ларсом Клингбайлем. При этом в материале указывается, что Добриндт и Фрай тогда еще раз четко дали понять, что вопрос репараций для ФРГ закрыт и поэтому возможен исключительно «гуманитарный жест». С этим правительство Польши под руководством премьер-министра Дональда Туска уже давно смирилось, отмечает издание.
Польская партия «Право и справедливость», имевшая парламентское большинство, выставила ранее счет за репарации в размере €1,3 трлн. С точки зрения германского правительства, для таких требований нет никаких правовых оснований. В 2024 году Туск отверг предложение тогдашнего канцлера ФРГ Олафа Шольца в размере €200 млн.
С польской стороны правительству ФРГ дали понять, какой формат жеста там считают приемлемым, пишет газета. Согласно предложению, каждому гражданину Польши, пострадавшему от нацизма, должна ежегодно выплачиваться сумма в размере 10 тыс. злотых (около €2 333) через Фонд польско-германского примирения. Таким образом, предполагается, что ФРГ предстоит выплачивать не фиксированную сумму, а объем средств, который будет уменьшаться с каждым годом. Летом 2024 года, когда Шольц озвучил свое предложение, по польским оценкам, в живых оставалось еще 64 тыс. жертв нацизма, в ноябре 2025 года — только 55 тыс.
Если бы правительство ФРГ взяло за основу ежегодную выплату в размере 10 тыс. злотых каждому пострадавшему, это, по весьма осторожным подсчетам, могло бы обойтись Клингбайлю в общей сложности примерно в €300 млн, отмечает SZ. Если же выплачивать деньги ежегодно, то в 2027 году потребовалось бы изыскать около €100 млн, а в последующие годы эта сумма постепенно снижалась бы. Однако до настоящего времени в федеральном правительстве нет согласия по этому вопросу, констатирует газета.