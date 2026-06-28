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Путин допустил проведение в Белоруссии возможных переговоров по Украине

Белоруссия может стать местом проведения возможных переговоров по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Об этом заявил глава российского государства Владимир Путин.

Белоруссия может стать местом проведения возможных переговоров по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Об этом заявил глава российского государства Владимир Путин.

Он выразил уверенность, что в случае, если дело дойдёт до проведения переговоров, в процессе могли бы использоваться белорусские возможности. Путин добавил, что ему известна позиция президента республики Александра Лукашенко.

«…Он готов всячески поддерживать всё, что направлено на решение спорных вопросов мирным путём», — отметил Путин в беседе с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.

Также в ходе интервью российский лидер сообщил, что больше суток общался с Лукашенко в неформальной обстановке.

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