Путин допустил проведение в Белоруссии возможных переговоров по Украине

Белоруссия может стать местом проведения возможных переговоров по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Об этом заявил глава российского государства Владимир Путин.
Он выразил уверенность, что в случае, если дело дойдёт до проведения переговоров, в процессе могли бы использоваться белорусские возможности. Путин добавил, что ему известна позиция президента республики Александра Лукашенко.
«…Он готов всячески поддерживать всё, что направлено на решение спорных вопросов мирным путём», — отметил Путин в беседе с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.
Также в ходе интервью российский лидер сообщил, что больше суток общался с Лукашенко в неформальной обстановке.