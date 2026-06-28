Израиль уничтожил подземный комплекс «Хезболлы» в Ливане

В пятницу в Вашингтоне при посредничестве США представители Ливана и Израиля подписали соглашение об урегулировании конфликта. Ливанские власти взяли на себя обязательства вернуть под контроль всю государственную территорию, ликвидировать инфраструктуру «Хезболлы» и провести их разоружение. Накануне министр нацбезопасности Израиля назвал сделку с Ливаном исторической ошибкой.