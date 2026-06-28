Власти Ставрополья объявили беспилотную опасность

Режим беспилотной опасности объявлен в Ставропольском крае, сказал руководитель субъекта Владимир Владимиров.
Информацию Владимиров разместил в мессенджере.
Также вечером беспилотную опасность объявили в Ростовской области и в Ивановской области.
Минобороны России заявило, что операторы БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки «Юг» российских войск уничтожают пункты управления беспилотными аппаратами ВСУ, расположенные в многоэтажной застройке Константиновки.
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