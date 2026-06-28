Эгадзе — о Тутберидзе: отношения сейчас больше дружеские, чем формальные

Грузинский фигурист Ника Эгадзе рассказал о взаимоотношениях со своим тренером Этери Тутберидзе.
«Мы стали гораздо ближе, у нас больше понимания, отношения сейчас больше дружеские, чем формальные. Если на тренировке всё идёт наперекосяк, мы спокойно это обсуждаем. Этери Георгиевна может сказать “попробуй себя заставить” или, наоборот, “окей, давай тогда сегодня лучше отдохни”. Я с ней советуюсь по темам, которые вообще не связаны с фигурным катанием, — она всегда выслушает и постарается помочь», — приводит его слова «Спортс».
Также он отметил, что и с другими специалистами штаба — Сергеем Дудаковым и Даниилом Глейхенгаузом — у него сложились дружеские отношения: «С Сергеем Викторовичем машины любим обсуждать, а с Даниилом Марковичем приколы разные».
Эгадзе — чемпион Европы, бронзовый призёр этапа Гран-при ISU.
Ранее Эгадзе высказался о возможном допуске российских фигуристов к международным турнирам.