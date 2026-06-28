Эгадзе — о Тутберидзе: отношения сейчас больше дружеские, чем формальные

«Мы стали гораздо ближе, у нас больше понимания, отношения сейчас больше дружеские, чем формальные. Если на тренировке всё идёт наперекосяк, мы спокойно это обсуждаем. Этери Георгиевна может сказать “попробуй себя заставить” или, наоборот, “окей, давай тогда сегодня лучше отдохни”. Я с ней советуюсь по темам, которые вообще не связаны с фигурным катанием, — она всегда выслушает и постарается помочь», — приводит его слова «Спортс».