Путин: Россия не подписывала документы на саммите в Анкоридже

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 28 июня, рассказал, что Москва и Вашингтон на саммите в Анкоридже обсуждали возможности завершения конфликта на Украине, но «никто не ставил подписей».
— Никто не ставил никаких подписей. Компромиссы, которые обсуждались, это как раз были те предложения, которые были обращены американской стороной к нам, — уточнил глава государства.
Он также добавил, что США на встрече просили Россию пойти на компромиссы, которые были разработаны американской стороной.
— Нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками, — цитирует Путина информационная служба «Вести».
В этот же день глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что «дух Анкориджа точно мертв». На этом фоне он призвал Москву и Киев самостоятельно садиться за стол переговоров.
27 июня американский лидер Дональд Трамп на саммите G7 во Франции также поднял вопрос о возможном пересмотре анкориджских договоренностей по Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, считает, что США нельзя считать абсолютно нейтральной стороной в украинском конфликте.