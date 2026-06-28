Путин благодарен за усилия Лукашенко в посредничестве с Киевом

Президент отметил, что Лукашенко оказывает содействие в процессе обмена военнопленными. Именно это направление Путин назвал одним из наиболее значимых в гуманитарной сфере. Говоря о переговорах между Москвой и Киевом, глава государства напомнил, что их первая площадка после начала специальной военной операции находилась в Минске.