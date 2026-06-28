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Путин: ВС РФ находятся в 2−4 км к западу от Купянска

Российские войска вышли на рубежи, находящиеся в 2−4 километрах к западу от Купянска. Об этом в интервью корреспонденту ИС «Вести» Павлу Зарубину сообщил президент России Владимир Путин.

Путин обратил внимание, что группировка «Запад» действует на широком участке фронта. Он напомнил, что киевские власти часто устраивали фотосессии на фоне стелы в Купянске. Сейчас, по словам государства, подразделения находятся на расстоянии от 2,5 до 4−5 километров от западной окраины города.

«Группировка “Запад” — у нее большая зона ответственности. Начну с города Купянска, на фоне стелы которого представители киевского режима любят устраивать фотосессии. Наши войска находятся на расстоянии от 2,5 до 4−5 км от западной черты города», — сказал президент.

Купянск является административным центром одноимённого района и важным логистическим узлом — там пересекаются железнодорожные станции Купянск-Узловая и Купянск-Сортировочный, а также автомобильные дороги Т-2109 и Р-07.

Ранее Владимир Путин сообщил о продвижении группировки «Юг» на славянском направлении. По его словам, до Славянска остаётся примерно 8−9 километров. Российские войска продолжают планомерное выполнение задач на всех направлениях.

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