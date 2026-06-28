Путин обратил внимание, что группировка «Запад» действует на широком участке фронта. Он напомнил, что киевские власти часто устраивали фотосессии на фоне стелы в Купянске. Сейчас, по словам государства, подразделения находятся на расстоянии от 2,5 до 4−5 километров от западной окраины города.