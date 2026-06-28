Путин обратил внимание, что группировка «Запад» действует на широком участке фронта. Он напомнил, что киевские власти часто устраивали фотосессии на фоне стелы в Купянске. Сейчас, по словам государства, подразделения находятся на расстоянии от 2,5 до 4−5 километров от западной окраины города.
«Группировка “Запад” — у нее большая зона ответственности. Начну с города Купянска, на фоне стелы которого представители киевского режима любят устраивать фотосессии. Наши войска находятся на расстоянии от 2,5 до 4−5 км от западной черты города», — сказал президент.
Купянск является административным центром одноимённого района и важным логистическим узлом — там пересекаются железнодорожные станции Купянск-Узловая и Купянск-Сортировочный, а также автомобильные дороги Т-2109 и Р-07.
Ранее Владимир Путин сообщил о продвижении группировки «Юг» на славянском направлении. По его словам, до Славянска остаётся примерно 8−9 километров. Российские войска продолжают планомерное выполнение задач на всех направлениях.
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