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Никто не ставил в Анкоридже никаких подписей, заявил Путин

Путин: во время саммита с Трампом в Анкоридже никто не ставил никаких подписей.

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что во время саммита с лидером США Дональдом Трампом в Анкоридже «никто не ставил никаких подписей», но украинское урегулирование обсуждалось.

«Этот так называемый “дух Анкориджа”, хоть и не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине», — сказал Путин автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.

В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва, к сожалению, констатирует определенный «дрейф» одной из сторон от результатов встречи на Аляске, они пока остаются нереализованными.

Летом 2025 года президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели переговоры в Анкоридже, лидеры обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.

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