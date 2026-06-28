Путин: ВС РФ продвигаются на Южном направлении на 15 участках

Ранее Владимир Путин заявил, что российские военные на Сумском и Волчанском направлениях решают задачу по формированию буферной зоны вдоль рубежей страны. Боевая работа на этом участке была инициирована после вторжения ВСУ в Курскую область. Не прекращающиеся обстрелы приграничных территорий также потребовали ответных действий.