Путин: ВС РФ продвигаются на Южном направлении на 15 участках

«Наступление идёт успешно на 15 участках. Каждый день наши войска двигаются по этому направлению», — отметил президент.
Ранее Владимир Путин заявил, что российские военные на Сумском и Волчанском направлениях решают задачу по формированию буферной зоны вдоль рубежей страны. Боевая работа на этом участке была инициирована после вторжения ВСУ в Курскую область. Не прекращающиеся обстрелы приграничных территорий также потребовали ответных действий.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.