Путин: РФ готова продолжить обсуждение с США всех модальностей Анкориджа

«Готовы продолжить переговоры и обсуждение всех деталей, всех модальностей наших, если не договорённостей, то обсуждаемых тем в Анкоридже», — сказал глава государства в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.
Напомним, переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа прошли 15 августа на Аляске, на территории военной базы Эльмендорф-Ричардсон. Главной темой стало урегулирование украинского конфликта. По итогам встречи Москва подтвердила приверженность целям СВО, а Трамп заявил, что не считает переговоры с российским лидером ошибкой.
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