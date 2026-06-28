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Путин: РФ готова продолжить обсуждение с США всех модальностей Анкориджа

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова продолжить обсуждение с Вашингтоном всех модальностей по урегулированию на Украине, которые обсуждались на саммите в Анкоридже.

Источник: Life.ru

«Готовы продолжить переговоры и обсуждение всех деталей, всех модальностей наших, если не договорённостей, то обсуждаемых тем в Анкоридже», — сказал глава государства в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Напомним, переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа прошли 15 августа на Аляске, на территории военной базы Эльмендорф-Ричардсон. Главной темой стало урегулирование украинского конфликта. По итогам встречи Москва подтвердила приверженность целям СВО, а Трамп заявил, что не считает переговоры с российским лидером ошибкой.

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