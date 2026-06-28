NYT: планы по техническим переговорам Ирана и США остаются в силе, несмотря на удары

По ее сведениям, несмотря на нанесение ударов обеими сторонами, переговоры между представителями Вашингтона и Тегерана отменены не были. Помимо этого, указывает издание, США и Иран продолжают обмен сообщениями через каналы деконфликтинга.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда американская сторона снимет морскую блокаду, а исламская республика восстановит судоходство в Ормузском проливе. Однако напряжение в регионе по-прежнему сохраняется из-за периодических ударов США по Ирану, который отвечает атаками на американские базы в странах Персидского залива.