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NYT: планы по техническим переговорам Ирана и США остаются в силе, несмотря на удары

Как указывает издание, Вашингтон и Тегеран продолжают обмен сообщениями через каналы деконфликтинга.

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Проведение технических переговоров все еще остается в планах США и Ирана на ближайшие дни. Об этом сообщила со ссылкой на неназванное должностное лицо американской администрации газета The New York Times (NYT).

По ее сведениям, несмотря на нанесение ударов обеими сторонами, переговоры между представителями Вашингтона и Тегерана отменены не были. Помимо этого, указывает издание, США и Иран продолжают обмен сообщениями через каналы деконфликтинга.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда американская сторона снимет морскую блокаду, а исламская республика восстановит судоходство в Ормузском проливе. Однако напряжение в регионе по-прежнему сохраняется из-за периодических ударов США по Ирану, который отвечает атаками на американские базы в странах Персидского залива.

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