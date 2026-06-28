Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: ни Запад, ни Украина не собирались выполнять Минские договоренности

Путин: Минские договоренности не собирались выполнять ни Запад, ни Украина.

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Минские договоренности не собирались выполнять ни западные страны, ни Украина, заявил президент России Владимир Путин.

«В Минске же были заключены соглашения по урегулированию взаимоотношений между Киевом и Донецком. К сожалению, мы знаем об этом теперь точно, ни украинская сторона, ни наши западные участники переговоров не собирались выполнять этих соглашений. Но это другой вопрос», — сказал Путин автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Президент отметил важность, что именно Белоруссия «всегда предоставляла нам свою территорию, свою площадку для ведения переговоров».

Ранее Путин подчеркивал, что Россия была вынуждена встать на защиту людей Донбасса и начать специальную военную операцию, когда Запад отказался от Минских соглашений.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше