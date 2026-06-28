Путин: ни Запад, ни Украина не собирались выполнять Минские договоренности

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Минские договоренности не собирались выполнять ни западные страны, ни Украина, заявил президент России Владимир Путин.
«В Минске же были заключены соглашения по урегулированию взаимоотношений между Киевом и Донецком. К сожалению, мы знаем об этом теперь точно, ни украинская сторона, ни наши западные участники переговоров не собирались выполнять этих соглашений. Но это другой вопрос», — сказал Путин автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.
Президент отметил важность, что именно Белоруссия «всегда предоставляла нам свою территорию, свою площадку для ведения переговоров».
Ранее Путин подчеркивал, что Россия была вынуждена встать на защиту людей Донбасса и начать специальную военную операцию, когда Запад отказался от Минских соглашений.