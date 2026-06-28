Путин: ни Запад, ни Украина не собирались выполнять Минские договоренности

«В Минске же были заключены соглашения по урегулированию взаимоотношений между Киевом и Донецком. К сожалению, мы знаем об этом теперь точно, ни украинская сторона, ни наши западные участники переговоров не собирались выполнять этих соглашений. Но это другой вопрос», — сказал Путин автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.