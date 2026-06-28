Путин заявил, что Лукашенко не паникует из-за заявлений Зеленского о Белоруссии

«Это вызывает озабоченность, когда грубые какие-то окрики со стороны раздаются. Но это не вызывает какой-то паники со стороны президента Лукашенко. Он подходит к этому очень спокойно», — сказал он в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».