Путин заявил, что Лукашенко не паникует из-за заявлений Зеленского о Белоруссии

Президент России Владимир Путин заявил, что его белорусский коллега Александр Лукашенко не паникует из-за заявлений Владимира Зеленского о Белоруссии.
«Это вызывает озабоченность, когда грубые какие-то окрики со стороны раздаются. Но это не вызывает какой-то паники со стороны президента Лукашенко. Он подходит к этому очень спокойно», — сказал он в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на недавней встрече с представителями Зеленского в Минске предупредил их: если Киев попытается втянуть Белоруссию в конфликт, это мгновенно изменит «качество войны».
Лукашенко отметил, что Белоруссии не нужно втягиваться в украинский конфликт.
Также он сказал, что Белоруссия в любой ситуации будет рядом с Россией.