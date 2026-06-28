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Путин заявил, что Лукашенко не паникует из-за заявлений Зеленского о Белоруссии

Президент России Владимир Путин заявил, что его белорусский коллега Александр Лукашенко не паникует из-за заявлений Владимира Зеленского о Белоруссии.

Президент России Владимир Путин заявил, что его белорусский коллега Александр Лукашенко не паникует из-за заявлений Владимира Зеленского о Белоруссии.

«Это вызывает озабоченность, когда грубые какие-то окрики со стороны раздаются. Но это не вызывает какой-то паники со стороны президента Лукашенко. Он подходит к этому очень спокойно», — сказал он в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на недавней встрече с представителями Зеленского в Минске предупредил их: если Киев попытается втянуть Белоруссию в конфликт, это мгновенно изменит «качество войны».

Лукашенко отметил, что Белоруссии не нужно втягиваться в украинский конфликт.

Также он сказал, что Белоруссия в любой ситуации будет рядом с Россией.

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