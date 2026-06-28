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Путин: в Москве ждут приезда делегации США после окончания войны в Иране

Президент России Владимир Путин заявил, что в Кремле ждут визита представителей США для продолжения диалога по украинскому вопросу. Глава государства сказал, что рассчитывает на их визит после завершения горячей фазы конфликта в Иране.

Президент России Владимир Путин заявил, что в Кремле ждут визита представителей США для продолжения диалога по украинскому вопросу. Глава государства сказал, что рассчитывает на их визит после завершения горячей фазы конфликта в Иране.

«Ожидаем приезда тех представителей администрации США, с которыми мы уже встречались в Москве неоднократно и готовы продолжить переговоры и обсуждение всех деталей, всех модальностей наших, если не договоренностей, то обсуждаемых тем», — сказал президент в интервью Павлу Зарубину.

В предыдущий раз американские представители — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — посещали Россию в конце января. В начале лета помощник президента РФ Юрий Ушаков анонсировал новый визит переговорщиков в Россию, но не называл точных дат.

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