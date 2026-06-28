Путин: в Москве ждут приезда делегации США после окончания войны в Иране

«Ожидаем приезда тех представителей администрации США, с которыми мы уже встречались в Москве неоднократно и готовы продолжить переговоры и обсуждение всех деталей, всех модальностей наших, если не договоренностей, то обсуждаемых тем», — сказал президент в интервью Павлу Зарубину.