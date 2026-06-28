Российские военные быстро ликвидируют ДРГ Украины, заявил Путин

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. ДРГ Украины, если и просачиваются на территории, занятые вооруженными силами РФ, то их быстро ликвидируют, заявил президент России Владимир Путин.
«Иногда ДРГ просачиваются, кстати говоря, в том числе и в нашей форме военной, просачиваются на территорию, занятую нашими войсками, их там достаточно быстро ликвидируют, но такое бывает в зоне боевых действий. Но так, чтобы какие-то территории освобождали — мне это неизвестно», — сказал российский лидер автору ИС "Вести Павлу Зарубину.