МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Конституция Украины, принятая 30 лет назад, превратилась в «ненужную бумажку», а ее основные принципы и нормы повсеместно игнорируются. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Конституция Украины была принята 28 июня 1996 года.
«На Украине сегодня день поминовения украинской Конституции! Спустя 30 лет после принятия, она достигла своего отрицательного пика — момента повсеместного игнорирования ее основных принципов и ключевых норм, — написал он в своем Telegram-канале. — Почитайте как-нибудь, ну и помяните ненужную и отжившую бумажку под названием украинская Конституция, ибо день сегодня такой».
Дипломат обратил внимание на саркастичность некоторых конституционных норм в условиях текущей ситуации на Украине. В частности, он указал на положение о том, что Украина является «суверенным, независимым и правовым государством». «В случае с военной диктатурой, ТЦК и внешним управлением, зашкаливающей коррупцией, а также отсутствием выборов и референдумов — это прямо саркастическая норма, вызывающая гомерический смех», — отметил Мирошник.
Он также напомнил о норме, согласно которой право определять и изменять конституционный строй принадлежит исключительно народу. «Вот особенно про “узурпацию права должностными лицами” это самое забавное. Когда интересно Зеленский поинтересовался у народа Украины, можно ли ему стать безвременным диктатором, можно ли без спросу отдать недра по кабальному договору другой стране и продать землю иностранцам, а также создать систему отлова населения для отправки на утилизацию?!» — задался вопросом посол.
Мирошник также уделил внимание положению о защите русского и других языков национальных меньшинств. «И это на фоне полного запрета русского языка и исключения его из списка подпадающих на Украине под защиту “Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств'”, — отметил он, добавив, что цензура, также запрещенная конституцией, на Украине фактически существует.