Мирошник: конституция Украины спустя 30 лет превратилась в «ненужную бумажку»

Он также напомнил о норме, согласно которой право определять и изменять конституционный строй принадлежит исключительно народу. «Вот особенно про “узурпацию права должностными лицами” это самое забавное. Когда интересно Зеленский поинтересовался у народа Украины, можно ли ему стать безвременным диктатором, можно ли без спросу отдать недра по кабальному договору другой стране и продать землю иностранцам, а также создать систему отлова населения для отправки на утилизацию?!» — задался вопросом посол.