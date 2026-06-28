ВС РФ уничтожили украинскуй боевую бронированную машину вблизи Краматорска

Минобороны России заявило, что операторы FPV-дронов войск беспилотных систем уничтожили вблизи Краматорска боевую бронированную машину ВСУ.
Оборонное ведомство заявило, что речь идет о машине иностранного производства.
Информацию о технике, которую увидели с помощью разведывательного БПЛА, передали пункту управления, после чего расчет FPV-дронов точным попадание уничтожил данную машин.
Утром Минобороны заявило, что операторы БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки «Юг» российских войск уничтожают пункты управления беспилотными аппаратами ВСУ, расположенные в многоэтажной застройке Константиновки.
Читайте материал «Российские войска уничтожили два украинских МиГ-29».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.