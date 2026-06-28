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ВС РФ уничтожили украинскуй боевую бронированную машину вблизи Краматорска

Минобороны России заявило, что операторы FPV-дронов войск беспилотных систем уничтожили вблизи Краматорска боевую бронированную машину ВСУ.

Минобороны России заявило, что операторы FPV-дронов войск беспилотных систем уничтожили вблизи Краматорска боевую бронированную машину ВСУ.

Оборонное ведомство заявило, что речь идет о машине иностранного производства.

Информацию о технике, которую увидели с помощью разведывательного БПЛА, передали пункту управления, после чего расчет FPV-дронов точным попадание уничтожил данную машин.

Утром Минобороны заявило, что операторы БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки «Юг» российских войск уничтожают пункты управления беспилотными аппаратами ВСУ, расположенные в многоэтажной застройке Константиновки.

Читайте материал «Российские войска уничтожили два украинских МиГ-29».

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