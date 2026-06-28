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Путин: Россия ждёт эмиссаров США после нормализации ситуации вокруг Ирана

Россия ожидает прибытия представителей администрации США после завершения острой фазы событий вокруг Ирана. Об этом в интервью корреспонденту ИС «Вести» Павлу Зарубину заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: Life.ru

Путин сообщил, что стороны намерены вернуться к контактам после нормализации ситуации на иранском направлении. Глава государства отметил, что переговорщики из Вашингтона знакомы Москве — они уже неоднократно бывали в российской столице.

«Мы ожидаем после завершения всех событий, “горячей фазы” на иранском треке, ожидаем приезда тех представителей администрации США, с которыми мы уже встречались в Москве неоднократно», — сказал глава государства.

Ранее помощник президента России по внешнеполитической деятельности Юрий Ушаков заявил, что американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны приехать в Москву после завершения сделки с Ираном. По его словам, такая перспектива обсуждалась в ходе телефонного разговора президентов России и США.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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