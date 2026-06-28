Путин: Россия ждёт эмиссаров США после нормализации ситуации вокруг Ирана

Ранее помощник президента России по внешнеполитической деятельности Юрий Ушаков заявил, что американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны приехать в Москву после завершения сделки с Ираном. По его словам, такая перспектива обсуждалась в ходе телефонного разговора президентов России и США.