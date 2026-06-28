Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тюкавин — о переходе в «Зенит»: надеюсь на понимание фанатов при любом развитии ситуации

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил, готов ли он к давлению со стороны болельщиков московской команды в случае перехода в «Зенит».

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил, готов ли он к давлению со стороны болельщиков московской команды в случае перехода в «Зенит».

«Два года назад не было офера от “Зенита” и в принципе нечего было обсуждать. А сейчас, как я понимаю, он был. Я не знаю, как будет складываться ситуация. Важно, чтобы фанаты понимали — я никуда не рвусь. Когда к игроку с долгим контрактом возникает интерес, то идут обсуждения, и решение принимает его клуб. Надеюсь на понимание болельщиков при любом развитии ситуации», — приводит его слова «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Тюкавин сыграл за команду 31 матч, забил 13 мячей и сделал шесть результативных передач.

Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в €17 млн.

Ранее Тюкавин подтвердил, что им интересовался «Спартак».