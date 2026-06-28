Тюкавин — о переходе в «Зенит»: надеюсь на понимание фанатов при любом развитии ситуации

«Два года назад не было офера от “Зенита” и в принципе нечего было обсуждать. А сейчас, как я понимаю, он был. Я не знаю, как будет складываться ситуация. Важно, чтобы фанаты понимали — я никуда не рвусь. Когда к игроку с долгим контрактом возникает интерес, то идут обсуждения, и решение принимает его клуб. Надеюсь на понимание болельщиков при любом развитии ситуации», — приводит его слова «РБ Спорт».