В Ленобласти при аварийной посадке сверхлёгкого самолёта погиб один человек

Один человек, предварительно, погиб при аварийной посадке сверхлёгкого самолёта в Волосовском районе Ленинградской области.
Об этом проинформировали в пресс-службе регионального главка МЧС России. Личность погибшего не раскрывается.
«На место происшествия была направлена пожарная часть № 120», — отметили в пресс-службе.
О падении в Ленобласти сверхлёгкого самолёта в воскресенье, 28 июня, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
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