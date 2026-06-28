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Axios: США с Ираном проведут консультации по Ормузскому проливу 30 июня

Американская делегация 30 июня обсудит с иранской в Дохе консультации для переговоров по Ормузскому проливу, заявило издание Axios.

Американская делегация 30 июня обсудит с иранской в Дохе консультации для переговоров по Ормузскому проливу, заявило издание Axios.

Также утверждается, что стороны достигли договоренности о взаимном прекращении ударов.

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном с ливанским движением «Хезболла» продолжалась с 28 февраля. Иран вскоре фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана заявлял о необходимости использовать возможность блокирования как рычаг давления.

Иран за время эскалации неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.

В июне США с Ираном согласовали меморандум, но вскоре последовал еще один виток эскалации.

Читайте материал «Постпред США при ООН заявил о продолжении технических переговоров с Ираном».

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