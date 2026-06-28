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Путин высказался о визите спецпосланников США в РФ для диалога по Украине: «Мы ожидаем»

Путин: Кремль ожидает визита Уиткоффа и Кушнера для диалога по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона ожидает прибытия спецпосланников Соединенных Штатов Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для возобновления диалога по украинскому урегулированию на основе пониманий, достигнутых в Анкоридже.

«Мы ожидаем после завершения всех событий “горячей фазы” на иранском треке приезда представителей администрации США, с которыми мы уже встречались в Москве неоднократно», — сказал российский лидер в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

Путин также сделал ряд важных заявлений по вопросу Украины. Например, по словам президента РФ, Москве предложили приостановить взаимные атаки вглубь территорий РФ и Украины.

Как отметил российский глава, в Белоруссии могут пройти потенциальные переговоры по Украине, если до этого дойдет процесс.

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