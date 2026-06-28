Политолог Перенджиев: США готовятся к долгому противостоянию с Ираном

— Эта информация дается, чтобы в дальнейшем можно было объяснять, как были потрачены деньги и куда они ушли. В этом смысле [США] манипулируют этой информацией, чтобы избежать серьезной критики о том, что очень много денег уходит на войну, прежде всего с Ираном, — говорит политолог NEWS.ru.