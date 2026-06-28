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Политолог Перенджиев: США готовятся к долгому противостоянию с Ираном

Эксперт объяснил, что кроется за решением США увеличить объем производства ракет.

Источник: Комсомольская правда

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев отметил, что США готовятся к долгому противостоянию с Ираном. Такой вывод он сделал на основании того, что Штаты активно ищут быстрый и дешевый способ увеличить объем производства ракет после операции на Ближнем Востоке.

При этом в заявления, что все будет «дешево и сердито», он не верит, отмечая, что это для обывателя". Сколько на самом деле потратят — никто не узнает, это коммерческая тайна.

— Эта информация дается, чтобы в дальнейшем можно было объяснять, как были потрачены деньги и куда они ушли. В этом смысле [США] манипулируют этой информацией, чтобы избежать серьезной критики о том, что очень много денег уходит на войну, прежде всего с Ираном, — говорит политолог NEWS.ru.

Эксперт отмечает, что, судя по настрою, США готовятся к долгому противостоянию с Ираном. Таким образом, производство ракет — это не просто долгосрочная программа, а американская стратегия.

В западных СМИ все чаще звучит, что средства будут направляться на вооружение. Так оно и будет, но основная цель публикаций — убеждение населения якобы в эффективном расходовании денег.

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