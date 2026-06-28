Axios: США и Иран договорились прекратить обмениваться обстрелами

США возобновили удары по территории исламской республики позавчера. Американские власти обвиняли Иран в нарушении судоходства в проливе: заявляли, что военные республики продолжают атаковать гражданские суда, которые пытаются там пройти. Тегеран тоже обвинял Вашингтон в нарушении мирного соглашения. Иран заявлял, что имеет полное право контролировать судоходство, и наносил удары по американским базам в ответ.