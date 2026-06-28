ВС РФ уничтожили у Кондратовки роботизированный комплекс ВСУ, заявило Минобороны

Минобороны России заявило, что российские войска уничтожили роботизированный комплекс ВСУ вблизи Кондратовки.
Комплекс был уничтожен FPV-дроном.
Утром Минобороны заявило, что операторы БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки «Юг» российских войск уничтожают пункты управления беспилотными аппаратами ВСУ, расположенные в многоэтажной застройке Константиновки.
Также ВС РФ уничтожили украинскуй боевую бронированную машину вблизи Краматорска.
Читайте материал «Российские войска уничтожили два украинских МиГ-29».
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