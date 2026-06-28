Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ уничтожили у Кондратовки роботизированный комплекс ВСУ, заявило Минобороны

Минобороны России заявило, что российские войска уничтожили роботизированный комплекс ВСУ вблизи Кондратовки.

Минобороны России заявило, что российские войска уничтожили роботизированный комплекс ВСУ вблизи Кондратовки.

Комплекс был уничтожен FPV-дроном.

Утром Минобороны заявило, что операторы БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки «Юг» российских войск уничтожают пункты управления беспилотными аппаратами ВСУ, расположенные в многоэтажной застройке Константиновки.

Также ВС РФ уничтожили украинскуй боевую бронированную машину вблизи Краматорска.

Читайте материал «Российские войска уничтожили два украинских МиГ-29».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше