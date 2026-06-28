Канада на последних минутах вырвала победу над ЮАР и вышла в ⅛ финала ЧМ-2026

Сборная Канады победила команду ЮАР в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года.
Встреча на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол в компенсированное ко второму тайму время забил Стивен Эуштакиу (90+2').
Отметим, что в первом тайме в штрафной ЮАР произошло столкновение между Ричи Ларейей и Кхулисо Мудау. От главного арбитра встречи требовали назначить пенальти, но тот не заметил фола со стороны защитника африканской команды.
Таким образом, Канада вышла в ⅛ финала, где сыграет с победителем матча Нидерланды — Марокко.
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