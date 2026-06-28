Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Канада на последних минутах вырвала победу над ЮАР и вышла в ⅛ финала ЧМ-2026

Сборная Канады победила команду ЮАР в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года.

Источник: RT на русском

Сборная Канады победила команду ЮАР в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года.

Встреча на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в компенсированное ко второму тайму время забил Стивен Эуштакиу (90+2').

Отметим, что в первом тайме в штрафной ЮАР произошло столкновение между Ричи Ларейей и Кхулисо Мудау. От главного арбитра встречи требовали назначить пенальти, но тот не заметил фола со стороны защитника африканской команды.

Таким образом, Канада вышла в ⅛ финала, где сыграет с победителем матча Нидерланды — Марокко.

Ранее сообщалось, что Броос — самый возрастной тренер в истории плей-офф чемпионата мира.

Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше