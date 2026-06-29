Освобождение Новосёловки, продвижение в Константиновке и уничтожение МиГ-29 ВСУ: итоги СВО за неделю

ВС РФ за прошедшую неделю освободили населённые пункты Писанцы и Новоскелеватое в Днепропетровской области, а также Новосёловку в Запорожской области и установили контроль над Иволжанским в Сумской области. Российские бойцы продолжают продвигаться в Константиновке и Красном Лимане (ДНР). Кроме того, Минобороны сообщило об уничтожении двух истребителей МиГ-29 ВСУ на аэродроме в Николаевской области.
Вооружённые силы РФ освободили Писанцы в Днепропетровской области и Новосёловку в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Подразделения группировки войск “Восток” продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённые пункты Писанцы Днепропетровской области и Новосёловка Запорожской области», — говорится в сводке ведомства.
Взятие Писанцев позволило подразделениям «Востока» занять тактически важный рубеж. Это существенно нарушило устойчивость обороны ВСУ и создало прямые условия для дальнейшего продвижения и расширения зоны контроля в Днепропетровской области, говорят военные.
В сводке МО отмечается, что за сутки бойцы группировки «Восток» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, четырёх десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад и трёх штурмовых полков ВСУ. Противник потерял свыше 490 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.
Ранее на этой неделе группировка войск «Восток» освободила н. п. Новоскелеватое на Днепропетровщине, а бойцы группировки войск «Север» установили контроль над н. п. Иволжанское в Сумской области.
«Идёт наращивание наших сил».
ВС РФ продолжают операцию по освобождению Константиновки — крупного города в ДНР, который ВСУ превратили в важный укрепрайон.
С 20 июня в Константиновке было освобождено более 850 зданий. Как сообщал командир батальона 78-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным ДЗ, южная сторона города полностью находится под контролем ВС РФ.
Кроме того, по информации Минобороны, артиллерийские подразделения ВС РФ держат под постоянным огневым контролем все районы Константиновки. Во взаимодействии с операторами разведывательных БПЛА артиллеристы уничтожают любые вражеские цели.
По словам врио командира батальона 1194-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Юса, командование ВСУ не информирует боевиков о реальной ситуации в городе.
«Множество военнослужащих Украины остались внутри города, и помощи у них не будет, потому что они все в окружении. Сейчас только идёт наращивание наших сил, зачистка местности. Им выходить уже некуда… Противник просто не сообщил своим военнослужащим, что их отрезают и окружают, как это бывает обычно. Они всегда до конца говорят, что всё под их контролем, всё хорошо, не нужно переживать. Тем не менее получается всё наоборот», — пояснил Юса.
Обстановка в Красном Лимане.
Продвигаются российские войска и в Красном Лимане — ещё одном важном городе Донбасса. С 20 июня ВС РФ овладели в нём 60 опорными пунктами и освободили более 440 зданий.
Как рассказал командир 31-го мотострелкового полка группировки войск «Запад» с позывным Восход, остающиеся в городе боевики испытывают нехватку людей и провизии. При этом стрелковых боёв в Красном Лимане, по его словам, почти нет — в основном боевая работа состоит в выявлении противника с помощью БПЛА и уничтожении его ударными дронами.
«В связи с тем, что мы им перерезаем логистику, наносим хорошее плотное огневое поражение западнее населённого пункта, переправы (уничтожаем. — RT), которые ведут к населённому пункту, противник испытывает нехватку людей, провизии… Они не пытаются даже вступить в стрелковый контактный бой. Такое замечается очень-очень редко. К примеру, если взять промежуток последнего месяца, такого ещё не было. А если и было, то они сразу же сдаются в плен», — рассказал военный.
Минус три МиГ-29 у ВСУ.
На прошедшей неделе авиация ВСУ понесла серьёзные потери. Так, 27 июня МО РФ сообщило, что операторы БПЛА уничтожили на аэродроме Вознесенск в Николаевской области два истребителя МиГ-29, которые готовились к вылету. Один из них был с боекомплектом авиационных средств поражения и находился на стоянке перед железобетонным укрытием (ЖБУ). Второй истребитель производил заправку от топливозаправщика в ЖБУ.
Для поражения целей были задействованы БПЛА «Герань-4 Сикер». Помимо МиГ-29, в ходе этого удара ВС РФ уничтожили топливозаправщик, специальный автомобиль АПА-5Д, а также лётный и инженерно-технический составы.
Кроме того, в тот же день стало известно, что ещё один МиГ-29 ВСУ разбился в Полтавской области. Причины крушения Киев не сообщил.
«Ночью 27 июня 2026 года была утрачена связь с истребителем МиГ-29 Воздушных сил Вооружённых сил Украины, который выполнял боевое задание на Полтавщине. Подтверждаем потерю самолёта», — сообщили в ВСУ.
Удары по ТЦК и НПЗ.
Как сообщало МО, с 20 по 26 июня в ответ на террористические атаки Киева на гражданские объекты в России ВС РФ нанесли пять групповых ударов. Были поражены объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов и горючего, места сборки и хранения БПЛА дальнего действия, пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наёмников.
Кроме того, удары были нанесены по территориальному центру комплектования и складам вооружения в Киеве, а также по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге Полтавской области.