Освобождение Новосёловки, продвижение в Константиновке и уничтожение МиГ-29 ВСУ: итоги СВО за неделю

«Множество военнослужащих Украины остались внутри города, и помощи у них не будет, потому что они все в окружении. Сейчас только идёт наращивание наших сил, зачистка местности. Им выходить уже некуда… Противник просто не сообщил своим военнослужащим, что их отрезают и окружают, как это бывает обычно. Они всегда до конца говорят, что всё под их контролем, всё хорошо, не нужно переживать. Тем не менее получается всё наоборот», — пояснил Юса.