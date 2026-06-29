Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин и его заместители встретятся с Матвиенко и вице-спикерами Совфеда

В ходе подобных контактов правительство и СФ обсуждают различные вопросы взаимодействия и улучшения законотворческого процесса.

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин встретится с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и представителями Совета палаты СФ, сообщает пресс-служба кабмина.

Со стороны правительства во встрече примут участие первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер — глава аппарата кабмина Дмитрий Григоренко и вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко и министр финансов Антон Силуанов. Матвиенко будут сопровождать первые вице-спикеры Владимир Якушев и Андрей Яцкин, а также вице-спикеры СФ Юрий Воробьев, Николай Журавлев, Константин Косачев, Инна Святенко.

Такие встречи в Доме правительства на Краснопресненской набережной стали доброй традицией в преддверии Международного дня парламентаризма, который отмечается 30 июня.

В ходе таких контактов правительство и Совет Федерации обсуждают различные вопросы взаимодействия и улучшения законотворческого процесса. Это обстоятельное, деловое общение, участники которого могут напрямую задавать интересующие их вопросы и немедленно получать ответ.

Узнать больше по теме
Валентина Матвиенко: биография председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ за годы работы стала одним из самых ярких российских политиков. Приглашение в райком комсомола изменило ее судьбу. Рассказываем, как сложилась политическая карьера Валентины Матвиенко, о ее увлечениях, детстве и личной жизни.
Читать дальше