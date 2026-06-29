Мишустин и его заместители встретятся с Матвиенко и вице-спикерами Совфеда

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин встретится с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и представителями Совета палаты СФ, сообщает пресс-служба кабмина.
Со стороны правительства во встрече примут участие первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер — глава аппарата кабмина Дмитрий Григоренко и вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко и министр финансов Антон Силуанов. Матвиенко будут сопровождать первые вице-спикеры Владимир Якушев и Андрей Яцкин, а также вице-спикеры СФ Юрий Воробьев, Николай Журавлев, Константин Косачев, Инна Святенко.
Такие встречи в Доме правительства на Краснопресненской набережной стали доброй традицией в преддверии Международного дня парламентаризма, который отмечается 30 июня.
В ходе таких контактов правительство и Совет Федерации обсуждают различные вопросы взаимодействия и улучшения законотворческого процесса. Это обстоятельное, деловое общение, участники которого могут напрямую задавать интересующие их вопросы и немедленно получать ответ.