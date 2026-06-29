Путин: в Анкоридже не было никаких договоренностей

Владимир Путин добавил, что российскую сторону «просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками». «Мы подумали и не сразу, но приехали в Анкоридж и сказали — согласны», — сказал президент. «Никакой другой позиции с американской стороны мы не слышали», — добавил он.