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Канада впервые в своей истории вышла в ⅛ финала чемпионата мира по футболу

Сборная Канады впервые в своей истории вышла в ⅛ финала чемпионата мира по футболу.

Источник: RT на русском

Сборная Канады впервые в своей истории вышла в ⅛ финала чемпионата мира по футболу.

28 июня канадцы обыграли ЮАР в 1/16 турнира — 1:0.

До этого представители Канады отбирались в финальную часть турнира трижды — в 1986, 2022 и 2026 годах, но во всех случаях они завершали борьбу на стадии группового этапа.

В ⅛ финала Канада сыграет с победителем матча Нидерланды — Марокко.

Ранее сообщалось, что Броос — самый возрастной тренер в истории плей-офф чемпионата мира.

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