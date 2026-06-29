Канада впервые в своей истории вышла в ⅛ финала чемпионата мира по футболу

Сборная Канады впервые в своей истории вышла в ⅛ финала чемпионата мира по футболу.
28 июня канадцы обыграли ЮАР в 1/16 турнира — 1:0.
До этого представители Канады отбирались в финальную часть турнира трижды — в 1986, 2022 и 2026 годах, но во всех случаях они завершали борьбу на стадии группового этапа.
В ⅛ финала Канада сыграет с победителем матча Нидерланды — Марокко.
Ранее сообщалось, что Броос — самый возрастной тренер в истории плей-офф чемпионата мира.
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