МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Евросоюз и Великобритания испытывают нехватку энергии для использования кондиционеров (на фоне аномальной жары в Европе — прим. ТАСС) из-за отказа от доступных и надежных российских энергоресурсов. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«У ЕС и Великобритании нет энергии для кондиционеров, чтобы спасать людей, потому что они отказались от доступной и надежной российской энергии», — написал он в X, прикрепив изображение, на котором немецкие полицейские выносят из дома кондиционер.
В ветке сообщений он также указал на публикацию The Wall Street Journal, вышедшую в марте 2026 года, о том, что правительства некоторых стран призывают граждан менять привычки из-за крупнейшего с 1970-х годов нефтегазового кризиса. Комментируя эту статью, Дмитриев тогда тоже возложил ответственность за ситуацию на руководство ЕС и Великобритании, которое, по его словам, отказалось от надежной и приемлемой по цене российской энергии.
Европа с середины июня находится под воздействием аномальной жары. Во Франции, Испании, Италии, Великобритании и других странах температура превышает 40 градусов, власти объявляют красные уровни погодной опасности, закрывают школы, ограничивают проведение массовых мероприятий и призывают жителей ограничить пребывание на улице. Фиксируются перебои в работе транспорта, ухудшение качества воздуха и рост числа несчастных случаев.