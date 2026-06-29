В ветке сообщений он также указал на публикацию The Wall Street Journal, вышедшую в марте 2026 года, о том, что правительства некоторых стран призывают граждан менять привычки из-за крупнейшего с 1970-х годов нефтегазового кризиса. Комментируя эту статью, Дмитриев тогда тоже возложил ответственность за ситуацию на руководство ЕС и Великобритании, которое, по его словам, отказалось от надежной и приемлемой по цене российской энергии.