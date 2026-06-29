В Кремле прокомментировали предложение Киева об ограничении зоны боевых действий

Президент РФ Владимир Путин, комментируя предложение Украины ограничить бои четырьмя территориями, заявил, что Россия не станет спасать киевский режим.
«В условиях катастрофического дефицита личного состава, ВСУ, видимо, полагает, что это могло бы быть для них спасением, но спасать киевский режим в наши планы не входит», — отметил президент в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.
По словам президента, российской стороне было предложено ограничить боевые действия в пределах четырех субъектов — Херсонской, Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик. Он пояснил, что это создало бы условия для переброски украинскими силами войск с иных участков на указанные территории.
Также Путин сообщил, что российской стороне поступило предложение о взаимном прекращении ударов вглубь территорий России и Украины.