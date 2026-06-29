Балицкий: Запорожская область частично обесточена

Аварийные отключения электроэнергии затронули значительную часть Запорожской области.
Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.
По его словам, точные причины отключения пока выясняются, а специалисты уже приступили к стабилизации энергоснабжения.
«Критическая инфраструктура в рабочем режиме», — написал он.
Ранее в МЧС России по Приморскому краю заявили, что специалисты устранили аварию, оставившую без света 29 тыс. жителей Владивостока.
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