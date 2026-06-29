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Балицкий: Запорожская область частично обесточена

Аварийные отключения электроэнергии затронули значительную часть Запорожской области.

Аварийные отключения электроэнергии затронули значительную часть Запорожской области.

Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

По его словам, точные причины отключения пока выясняются, а специалисты уже приступили к стабилизации энергоснабжения.

«Критическая инфраструктура в рабочем режиме», — написал он.

Ранее в МЧС России по Приморскому краю заявили, что специалисты устранили аварию, оставившую без света 29 тыс. жителей Владивостока.

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