«Статус великой морской державы сегодня сведён к нулю»: как в Британии планируют пересмотреть финансирование ВМС

В Лондоне планируют кардинально пересмотреть вопросы финансирования и развития военно-морских сил, пишут британские СМИ. Утверждается, что новый план предусматривает отказ от строительства крупных надводных военных кораблей в пользу более дешёвых беспилотных систем. Помимо этого, британским коммандос было обещано £500 млн на быстроходные катера и ударные беспилотники с упором на Арктический регион. По мнению экспертов, Великобритания утратила звание морской державы, а изменение структуры трат может быть вынужденным и говорит о проблемах в экономике Соединённого Королевства.