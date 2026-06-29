«Статус великой морской державы сегодня сведён к нулю»: как в Британии планируют пересмотреть финансирование ВМС

В Лондоне планируют кардинально пересмотреть вопросы финансирования и развития военно-морских сил, пишут британские СМИ. Утверждается, что новый план предусматривает отказ от строительства крупных надводных военных кораблей в пользу более дешёвых беспилотных систем. Помимо этого, британским коммандос было обещано £500 млн на быстроходные катера и ударные беспилотники с упором на Арктический регион. По мнению экспертов, Великобритания утратила звание морской державы, а изменение структуры трат может быть вынужденным и говорит о проблемах в экономике Соединённого Королевства.
Великобритания планирует пересмотреть программу финансирования военно-морских сил с упором на внедрение беспилотных систем и противодействие России. Об этом сообщило издание The i Paper со ссылкой на официальные лица.
Как говорится в статье, ожидается, что Лондон опубликует обновлённый план ассигнований в оборонную сферу в преддверии саммита НАТО, который стартует 7 июля в Анкаре.
Ключевые изменения затронут морскую компоненту вооружённых сил Соединённого Королевства. В частности, предполагается отказ от строительства крупных надводных кораблей в пользу более дешёвых беспилотных систем.
«Кардинальные изменения в оборонной стратегии включают отказ от планов строительства до восьми эсминцев Type 83 и пяти фрегатов Type 32, чтобы направить больше денег на беспилотные системы. Великобритания увеличит инвестиции в дроны, автономные надводные и подводные суда, ракеты большой дальности, средства радиоэлектронной борьбы и системы с искусственным интеллектом после того, как конфликты на Украине и Ближнем Востоке продемонстрировали их растущую значимость», — сообщает The i Paper.
Для сдерживания России.
Как подчёркивается в материале британских журналистов, для реализации новых планов министр обороны страны Дэн Джарвис смог добиться от казначейства выделения дополнительного £1 млрд к существовавшему ранее предложению в размере £13,5 млрд.
«По словам официальных лиц, часть финансирования пойдёт на создание новых быстроходных десантных катеров — специальных судов, используемых для скрытной переброски военнослужащих сил быстрого реагирования», — говорится в материале The i Paper.
Великобритания также намеревается усилить своё военное присутствие на Крайнем Севере. На это обращает внимание Sky News.
«В рамках изменений элитным британским коммандос было обещано £500 млн на быстроходные катера и ударные беспилотники с упором на Арктический регион — на фоне опасений по поводу активности России в этом регионе», — сообщил британский телеканал.
Корабль ВМС ФРГ во время военных учений в Северном море, недалеко от Харстада, Норвегия.
Gettyimages.ru.
© Sean Gallup.
По словам Дэна Джарвиса, обновление плана оборонных инвестиций обусловлено «растущей опасностью».
«Мы инвестируем в новые ударные беспилотники, скоростные катера и десантно-транспортные корабли, чтобы обеспечить наших спецназовцев всем необходимым оборудованием, которое позволит им опережать противника и защищать нас», — заявил министр обороны Великобритании.
В свою очередь, The i Paper отмечает, что Лондон собирается прибегнуть к помощи Норвегии — своего союзника по НАТО.
На северных рубежах.
Напомним, в последнее время страны НАТО демонстрируют повышенный интерес к северному направлению, в особенности к Арктике. Так, в течение 2026 года военный блок провёл ряд учений в регионе. Часть из них разворачивалась в непосредственной близости от российских границ.
Среди таких манёвров, например, прошедшие недавно в Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии и Испании масштабные авиационные учения Ramstein Flag, а также мартовские тренировки НАТО Cold Response на севере Норвегии и Финляндии. Кроме того, альянс сохраняет активность в Балтийском море.
Эсминцы Королевского военно-морского флота HMS Exeter, HMS Southampton и HMS Nottingham рядом с HMS Invincible на верфи в Портсмуте.
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© Chris Ison / PA Images.
Примечательно, что развивать направление беспилотных систем с упором на северные широты планируют и в самом НАТО. Для этого 6 июня была инициирована миссия Task Force X — новая инициатива по укреплению осведомлённости и присутствия альянса в Арктическом регионе.
В рамках программы заявлено об испытаниях автономных систем и технологий, в том числе морских беспилотных комплексов.
«Цель оперативной группы X-Arctic — тестирование и интеграция новых технологий в одной из самых сложных оперативных сред на планете. Это поможет союзникам определить стандарты будущего и сохранить боеспособность, необходимую для действий, адаптации и победы на Крайнем Севере», — заявил адмирал Пьер Вандье, верховный главнокомандующий силами трансформации НАТО.
В материалах альянса подчёркивается, что миссия является частью масштабного плана действий НАТО, утверждённого в 2025 году в Гааге, и реализуется параллельно с операцией «Арктический часовой» по наблюдению в Арктике и на Крайнем Севере.
«Англичанка гадит».
В разговоре с RT эксперты сошлись во мнении, что желание Великобритании внести значительные изменения в сферу ВМС может быть вынужденным. По мнению заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрея Кошкина, один из ключевых факторов в этой области — экономическая ситуация.
«Военная сфера является некой лакмусовой бумажкой, показывающей успехи или неудачи. В Великобритании, к их великому сожалению, темпы экономического роста и политические события свидетельствуют, что у них большие проблемы. Поэтому появилась необходимость пересмотреть планы, чтобы они могли адекватно отражать возможности, в том числе экономики для военно-промышленного комплекса», — заявил Кошкин в беседе с RT.
Он добавил, что в настоящее время образ Великобритании как морской державы фактически развеялся. Хотя Лондон и продолжает прикладывать усилия по поддержанию былого статуса.
«Неслучайно существуют такие выражения, как, например, “англичанка гадит”. В настоящее время Великобритания старается делать всё, чтобы поддерживать бывшее звание владычицы морей. Нахождение в Североатлантическом договоре — это шанс чувствовать себя более уверенными», — отметил Кошкин.
На фоне этого эксперты подчеркнули, что в данный момент у Соединённого Королевства, например, нет ни одной боеготовой ударной субмарины — они находятся на обслуживании или ожидают ремонта.
О сложившемся казусе писало британское издание UK Defence Journal. Там уточнили, что причиной простоя подлодок стала, в частности, нехватка места в сухих доках — база королевских ВМС в Девонпорте остаётся единственной, способной проводить ремонтные работы на атомных судах.
«Эта проблема вновь обострилась до такой степени, что ни одна из имеющихся в распоряжении флота многоцелевых подводных лодок в настоящее время не находится на патрулировании, в результате чего Британия в период роста напряжённости в подводной сфере остаётся без скрытного и, возможно, самого эффективного из своих традиционных военно-морских средств», — говорится в публикации UKDJ.
Британская АПЛ HMS Agamemnon типа Astute.
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© Paul Ellis — WPA Pool.
На фоне этого военный эксперт Виктор Литовкин обратил внимание, что представленные публике детали британского плана обходят стороной тему противоракетной обороны и не отвечают на вопрос, к каким боевым действиям готовится Лондон.
«План не предполагает боевых действий с серьёзным государством. Особенно, если они собираются воевать против России или Китая. Если они оставляют в стороне свои фрегаты, свои эсминцы и не собираются их модернизировать — чем будет воевать царица морей? Вне рамок НАТО у Великобритании полностью отсутствуют рычаги влияния на Россию как в международных водах, так и в Арктике. Её статус великой морской державы сегодня сведён к нулю», — заявил эксперт в разговоре с RT.