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Пакистан уничтожил 29 боевиков на границе с Афганистаном

Пакистанские силы безопасности провели наземную операцию и нанесли точечные удары вдоль границы с Афганистаном, в результате были ликвидированы 29 хариджитов из ИГ*, сообщил министр информации Пакистана Аттаулла Тарар.

Пакистанские силы безопасности провели наземную операцию и нанесли точечные удары вдоль границы с Афганистаном, в результате были ликвидированы 29 хариджитов из ИГ*, сообщил министр информации Пакистана Аттаулла Тарар.

Об этом Тарар написал в соцсети X.

По его словам, операция стала ответом на недавние теракты в стране. Силы безопасности провели хорошо спланированную наземную операцию вдоль пакистано-афганской границы, за которой последовали точечные удары по укрытиям террористов.

«Убиты 29 хариджитов», — сообщил министр.

Ранее не менее 15 полицейских погибли в результате атаки террористов на пост полиции в городе Банну в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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