Пакистан уничтожил 29 боевиков на границе с Афганистаном

Пакистанские силы безопасности провели наземную операцию и нанесли точечные удары вдоль границы с Афганистаном, в результате были ликвидированы 29 хариджитов из ИГ*, сообщил министр информации Пакистана Аттаулла Тарар.
Об этом Тарар написал в соцсети X.
По его словам, операция стала ответом на недавние теракты в стране. Силы безопасности провели хорошо спланированную наземную операцию вдоль пакистано-афганской границы, за которой последовали точечные удары по укрытиям террористов.
«Убиты 29 хариджитов», — сообщил министр.
Ранее не менее 15 полицейских погибли в результате атаки террористов на пост полиции в городе Банну в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.