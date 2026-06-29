Потомок Отто фон Бисмарка заявил, что НАТО сегодня больше не нужна

По словам фон Бисмарка, «молодежь в Германии говорит: “Мы также не хотим и возвращения обязательной военной службы”. “Те, кто идет добровольцами, — хорошо, этого как раз хватает для обеспечения нашей собственной безопасности. А деньги, которые вкладываются в вооружения, — за это же будут платить наши внуки и правнуки и не смогут расплатиться. Мы видим это сейчас в Америке с ее количеством долгов. И многие молодые люди это видят и говорят: “Нам это не нужно, нужно скорее разоружение, а не вооружение”, — считает он.