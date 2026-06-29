Потомок Отто фон Бисмарка заявил, что НАТО сегодня больше не нужна

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. НАТО больше не нужна, врага нет, и большинство людей в Германии видят это. Такое мнение выразил в интервью ТАСС основатель российско-немецкого общественного проекта «Бисмарк-диалог», потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк.
«Я лично считаю, как и многие в Германии, что нам больше не нужна НАТО. Зачем? Варшавского договора больше нет. Во время холодной войны подобный противовес был, возможно, нужен. Но сегодня такое военное объединение больше не нужно. Против кого оно? Тогда нам нужен враг, но мы не хотели бы его иметь. Большинство в Германии видит это», — сказал он.
По словам фон Бисмарка, «молодежь в Германии говорит: “Мы также не хотим и возвращения обязательной военной службы”. “Те, кто идет добровольцами, — хорошо, этого как раз хватает для обеспечения нашей собственной безопасности. А деньги, которые вкладываются в вооружения, — за это же будут платить наши внуки и правнуки и не смогут расплатиться. Мы видим это сейчас в Америке с ее количеством долгов. И многие молодые люди это видят и говорят: “Нам это не нужно, нужно скорее разоружение, а не вооружение”, — считает он.
«Канцлер Фридрих Мерц и министр обороны Борис Писториус хотят, чтобы Германия снова имела самую большую армию. Для людей в Германии сложно представить себе, что это означает. И, как я уже говорил, такое не понравится ни Польше, ни Франции, ни Великобритании, что Германия вновь армия номер один. Конечно же, мы должны обеспечить свою обороноспособность. Но в других странах нашим солдатам совершенно нечего делать», — заключил фон Бисмарк.
Полный текст интервью будет опубликован в 09:45 мск.