Медведев — о протесте на Уимблдоне: мы не бухгалтеры, но видим, что получаем меньше денег

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о протесте игроков на турнирах Большого шлема из-за недовольства тем, что на призовые выплаты выделяется всего 15% от общего дохода ТБШ.
«Мы не бухгалтеры, но обрабатываем предоставленную нам информацию. Мы видим, что процент выручки ниже, чем десять лет назад, поэтому мы получаем меньше денег. Мы добиваемся чего-то большего, что считаем справедливым. Никто не злится — это просто дискуссия», — приводит его слова BBC.
Призовой фонд Уимблдона в 2026 году был увеличен на 20% и составил $85,7 млн. При этом сами игроки настаивают на увеличении доли до 22% от доходов турнира, тогда как сейчас она составляет около 14,5%. Они также отмечают, что показатель фактически не менялся в сторону роста доли игроков в течение последнего десятилетия.
Уимблдон пройдёт с 29 июня по 12 июля.
Ранее сообщалось, что ведущие игроки ограничат общение со СМИ на Уимблдоне из-за низких призовых.