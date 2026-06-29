Медведев — о протесте на Уимблдоне: мы не бухгалтеры, но видим, что получаем меньше денег

Призовой фонд Уимблдона в 2026 году был увеличен на 20% и составил $85,7 млн. При этом сами игроки настаивают на увеличении доли до 22% от доходов турнира, тогда как сейчас она составляет около 14,5%. Они также отмечают, что показатель фактически не менялся в сторону роста доли игроков в течение последнего десятилетия.