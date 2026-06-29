Израиль заявил об уничтожении подземного объекта «Хезболлах» на юге Ливана

В нем указывается, что объект располагался в окрестностях поселка Мадждаль-Зун в Южном Ливане. «В туннеле длиной более 200 метров на глубине более 25 метров находились сотни единиц оружия и несколько пусковых установок, предназначенных для нанесения ударов по территории Государства Израиль и его гражданам», — утверждается в тексте.