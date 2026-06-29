Мишустин участвовал в переговорах Путина с Лукашенко на Валдае

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что резкие заявления киевского режима, которые многие расценивают как попытку втянуть Белоруссию в военные действия, не вызывают у Минска паники. Глава государства подчеркнул, что подобные «окрики», безусловно, требуют озабоченности, однако детально эта тема на переговорах не обсуждалась. По словам лидера РФ, белорусский коллега подходит ко всему взвешенно и спокойно.