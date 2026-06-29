Мишустин участвовал в переговорах Путина с Лукашенко на Валдае

«Мы с ним общались сутки, даже чуть побольше, в неформальной обстановке. Но не только вдвоём, но и втроём. Я пригласил председателя правительства России Мишустина Михаила Владимировича», — уточнил Путин в разговоре с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.
По словам президента, обсуждались экономические вопросы, взаимодействие в энергетике, промышленности и гуманитарной сфере. «Это была очень удачная и содержательная поездка», — резюмировал глава государства.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что резкие заявления киевского режима, которые многие расценивают как попытку втянуть Белоруссию в военные действия, не вызывают у Минска паники. Глава государства подчеркнул, что подобные «окрики», безусловно, требуют озабоченности, однако детально эта тема на переговорах не обсуждалась. По словам лидера РФ, белорусский коллега подходит ко всему взвешенно и спокойно.
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